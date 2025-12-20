Namağlup Kanarya zirve yarışını bırakmıyor

Süper Lig'de Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek Süper Lig'in ilk yarısını namağlup tamamladı.

Puanını 39'a yükselten sarı-lacivertliler bu sonuçla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Maçın önemli anları:

12. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca, savunmanın arkasına sarkan Duran'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

ASENSIO VE TALISCA ŞOV YAPTI

27. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Levent Mercan, meşin yuvarlağı düzeltip kale sahası önüne yerden ortaladı.

Bu noktaya hareketlenen Talisca, kalecinin solundan topu filelere yolladı: 0-1.

34. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Duran'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Talisca, topuğuyla meşin yuvarlağı Asensio'ya aktardı.

İspanyol oyuncu, ceza sahası sol çaprazından sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-2.

İlk 45 dakika, sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarıda da oyunu domine etmeyi sürdüren Kanarya rakibine imkân tanımadı. Eyüpspor'un oyuna ortak olmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, 75'inci dakikada usta oyuncu Asensio'nun asistinde John Duran'ın golüyle farkı üçe çıkardı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadroda zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Tedesco, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada, Konyaspor maçında ilk 11'de başlattığı Edson Alvarez'i ağrıları, Archie Brown'ı ise sakatlığı nedeniyle görevlendiremedi.

İtalyan çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve İsmail Yüksek'i ikas Eyüpspor karşısında 11'de sahaya sürdü.

Genç teknik adam, ikas Eyüpspor karşısında kalede Ederson'u oynatırken savunma dörtlüsünü Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan'dan oluşturdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues görev alırken hücum hattında Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu şans buldu. Sarı-lacivertlilerin gol umudu ise Anderson Talisca oldu.

40 yaşındaki teknik adam, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Kamil Efe Üregen, Oğuz Aydın ve Haydar Karataş'ı ise yedek soyundurdu.

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, ikas Eyüpspor maçında riske edilmedi.

Karşılaşma öncesinde kendini deneyen tecrübeli oyuncu, ağrıları nedeniyle riske edilmeyerek maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de teknik heyet, sakat ve cezalı futbolcular nedeniyle Eyüpspor karşısında kadroya altyapıdan 2 isim dahil etti.

17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen ve 18 yaşındaki sol kanat Haydar Karataş, maç kadrosunda yer aldı.