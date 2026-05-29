Namık Tan'dan, Tom Barrack ile görüştüğü iddialarına yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, kendisine yönelik “Tom Barracak’a giderek mutlak butlan kararıyla ilgili yardım istedi” iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Tan, şunları kaydetti:

“Böylesine bir yalanı fütursuzca söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Ben Tom Barrack ile bırakın görüşmeyi, yan yana bile gelmedim. Siz gündemde kalmak için yalan söylemekte herhangi bir sakınca görmüyor olabilirsiniz. Ancak bu ahlak dışı davranışınıza başkalarını alet edemezsiniz. Ben butlan kararı çıktığı gün Paris’te devam etmekte olan Avrupa Konseyi Siyasi Komite toplantısında geçirdiğim rahatsızlıktan ötürü Türkiye’ye dönüş yolundaydım. Yurda döner dönmez 22 Mayıs Cuma günü acilen hastaneye yatırıldım ve Ankara Dünyagöz’de retina yırtılması kaynaklı ağır bir ameliyat geçirdim. O günden bu yana önce hastanede, şu anda da evde gözetim altındayım. Sizi şiddetle kınıyorum ve bu mecradan bu yalanınızla ilgili acilen tekzip ve özür talep ediyorum. Ayrıca her türlü hukuki hakkımı mahfuz tuttuğumu da bilmenizi istiyorum.”