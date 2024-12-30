Namütenahi ne demek? Anlamı, kullanımı ve örnek cümleler

Namütenahi, Türkçe'ye giren ve spesifik alanlarda kulanılan bir kelimedir. Bu makalede, "Namütenahi anlamı nedir", "Namütenahi TDK sözlük anlamı nedir" ve "Namütenahi nasıl kullanılır" gibi sık sorulan sorular detaylı bir şekilde yanıtlanacaktır.

NAMÜTENAHİ KELİMESİNİN TDK SÖZLÜK ANLAMI

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre namütenahi, "sonu olmayan, sınırsız" anlamına gelir. Bu kelime, soyut kavramları, doğayı veya duyguları ifade etmek için kullanılır.

TDK Sözlük Anlamı: Sonsuz, sınırsız.

NAMÜTENAHİ KELİMESİNİN GÜNLÜK KULLANIMI

Namütenahi, genellikle soyut ve derin anlamlar taşır. Günlük konuşmalarda sınırsız bir şeyi ya da olguyu tanımlamak için kullanılır. Edebi metinlerde ise duygusal bir derinlik yaratır.

Namütenahi Örnek Cümleler:

Evrenin namütenahi genişliği, insan zihnini zorlayan bir gerçekliktir.

Aşk, bazen namütenahi bir huzur bazen de derin bir karmaşa getirir.

Denizin namütenahi maviliği, ruhuma eşsiz bir sakinlik verdi.

İnsan hayal gücünün namütenahi olması, ona büyük icatlar yapma gücü verir.

"Namütenahi anlamı nedir?" diye merak edenler, bu kelimenin sonsuzluğu ifade ettiğini öğrenir.

NAMÜTENAHİ KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Namütenahi kelimesi, Arapça kökenlidir. "Na" (değil) ve "mütenahi" (sonu olan) kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu birleşim, "sonu olmayan" anlamını taşır. Türkçe’ye Osmanlı döneminde geçmiş ve özellikle divan edebiyatında sıkça kullanılmıştır.

NAMÜTENAHİ KELİMESİNİN EDEBİ VE GÜNLÜK KULLANIMI

Edebi Kullanım:

Namütenahi kelimesi, edebiyatta genellikle evrenin, zamanın veya aşkın sınırsızlığını ifade etmek için kullanılır.

"Şair, dizelerinde namütenahi bir sevdayı anlatıyordu."

Günlük Kullanım:

Namütenahi kelimesi, günlük konuşmalarda hayal gücü, fırsatlar veya doğal güzellikleri ifade etmek için kullanılır.

"Namütenahi hayaller kurarak hayatı daha anlamlı hale getirebilirsin.

"NAMÜTENAHİ KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Gecenin namütenahi sessizliği, derin düşüncelere dalmamı sağladı.

Sanat, insan ruhunun namütenahi yaratıcılığını yansıtan bir aynadır.

Gökyüzünün namütenahi yıldızlarla dolu olması, insana sonsuzluk hissi verir.

"Namütenahi TDK sözlük anlamı nedir?" sorusunu soranlar, bu kelimenin "sonsuz" anlamına geldiğini öğrenir.

Evrenin namütenahi genişliğini anlamak, bilim insanları için bir hayaldir.

Namütenahi kelimesi, Türkçe’nin derin anlamlar taşıyan ve özellikle soyut kavramları ifade etmek için kullanılan zarif bir sözcüğüdür. TDK sözlük anlamına göre "sonu olmayan" veya "sınırsız" anlamına gelen bu kelime, günlük konuşmalarda ve edebi metinlerde kullanılarak zenginlik katar.