Nana derhal bırakılsın’ çağrısı

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Gençlik Komisyonu, İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Azerbaycanlı öğrenci Nanaxanim Babazade’nin, üniversitede yemek zammını protesto eylemine katılması gerekçe gösterilerek 21 Ağustos’ta gözaltına alınıp geri gönderme merkezine sevk edilmesini protesto etti.

MA’nın haberine göre Sakarya Meydanı’nda yapılan açıklamayı okuyan İHD Gençlik Komisyonu üyesi Zeynep Camcı, Nanaxanim Babazade’nin gözaltı süresi boyunca kolluğun fiziksel ve cinsel şiddetine maruz kaldığını belirterek, şöyle devam etti: “İşlemleri sırasında susuz ve aç bırakılan Nana’nın, temel insani hakları bile karşılanmadı. Hakkında sınır dışı kararı verilen Nana için itiraz süreci devam etmektedir. Nana, bu işlemler sonrası ölüm tehdidi aldığı ve can güvenliğinin tehlikede olacağı ülkesi Azerbaycan’a geri gönderilme tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır.

KARARIN KARŞISINDAYIZ

Siyasi iktidar, belirli saiklerle hak savunuculuğunu düşmanlaştırmakta ve yurttaşların hak arama hürriyetine hem fiilen hem de örtülü olarak engel olmaktadır. Bizler her haksızlığın karşısında durduğumuz gibi Nana’nın mesnetsiz iddialarla gözaltına alınmasının, bu süreçte kötü muamele ve işkenceye maruz kalmasının, can güvenliğinin olmadığı memleketi Azerbaycan’a gönderilmesi kararının da karşısındayız.”