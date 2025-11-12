Nana sınır dışı edildi: Kötü muamele iddiası

Üniversitede düzenlenen yemekhane zammı protestolarına katıldığı gerekçesiyle Çatalca Geri Gönderme Merkezi’ne gönderilen İstanbul Üniversitesi öğrencisi Nanaxaanım Babazade (Nana), sınır dışı edilerek Azerbaycan’a gönderildi.

Özgür Gelecek’in haberine göre Babazade “Elektronik kelepçeyle serbest bırakılma talebim hızlıca reddedildi” dedi.

Gece yarısı habersiz şekilde hücresinden alınarak deport edildiğini anlatan Babazade, “Müdürle görüşeceğimi sandım ama beni doğrudan çıkış odasına götürdüler. Beş jandarma dizilmişti. O an anladım deport edildiğimi. Eşyalarımı, psikiyatri ilacımı almama izin vermediler. Hastaneye götürüp rapor çıkardılar, hemen ardından havalimanına sevk ettiler” dedi. Babazade, sınır dışı işlemi sırasında fiziksel şiddet ve kısıtlama uygulandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “‘Elini ayağını kapatacağız’ dediler. Ters kelepçe sanmıştım ama siyah bir kumaşla tüm vücudumu sardılar. Erkek jandarma ipleri sıkıca bağladı, sadece kaplumbağa gibi yürüyebiliyordum. Ardından ‘Pişman mısın?’ diye sordular. Ben yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, dedim. Köpeklerin ağzına takılan şey gibi bir aparat çıkardılar, yüzüme geçirdiler. Nefes alamadım, panik atak geçirdim. Kadın jandarma son anda çıkardı ama arabada yine taktılar. Diğer kadın göçmenlere ‘İstediğinizle gitmezseniz böyle olursunuz’ diye beni gösterdiler. Bu çok aşağılayıcıydı.”