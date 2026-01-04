Nando De Colo, Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Anlaşma sağlandı

Fenerbahçe Beko, Asvel forması giyen eski oyuncusu Fransız basketbolcu Nando De Colo ile anlaşma sağladı.

AEK forması giyen Gabonlu basketbolcu Chris Silva'yı renklerine bağlayan Fenerbahçe Beko, bir transferi daha bitiriyor.

Gazeteci Donatas Urbonas'ın haberine göre Fenerbahçe, eski oyuncusu Nando De Colo ile anlaştı.

Bir EuroLeague oyuncusunun başka bir EuroLeague takımına transfer olabilmesi için 5 Ocak mesai bitimine kadar takım listesinden çıkartılmış olması gerekiyor.

Fenerbahçe'nin, Nando De Colo'yu kadrosuna katması bekleniyor.

De Colo, 2019 yılında Rusya'nın CSKA Moskova takımından Fenerbahçe Beko'ya transfer olmuştu. Fransız oyuncu, 2022 yılında Fenerbahçe Beko ile Türkiye ligi şampiyonluğu yaşamıştı.