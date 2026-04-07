Nando de Colo sezon sonunda parkelere veda edecek

Nando De Colo, sezon sonunda aktif basketbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. Kararını Fransa basınına yaptığı açıklamayla paylaşan 38 yaşındaki oyuncu, “Bu benim son sezonum olacak. Bunu bir süredir düşünüyordum” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe forması giyen deneyimli basketbolcu, kariyerinde Cholet Basket, Valencia Basket, San Antonio Spurs, Toronto Raptors, CSKA Moskova ve ASVEL gibi takımlarda da oynadı.

İKİ ŞAMPİYONLUĞU VAR

Avrupa basketbolunun en üst düzey organizasyonu olan Euroleague’de CSKA Moskova ile 2016 ve 2019 yıllarında şampiyonluk yaşayan De Colo, ayrıca bir kez normal sezon ve bir kez Dörtlü Final MVP’si seçildi.

Fenerbahçe'de iki farklı dönemde forma giyen Fransız oyuncu, sarı-lacivertli ekipte 2 Türkiye Kupası ve 1 lig şampiyonluğu yaşadı. Deneyimli basketbolcu, kariyerini noktalayacağı sezonu kupayla tamamlamayı hedefliyor.