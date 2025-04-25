Nankör tilki, kendisini besleyen köylünün tavuklarını yedi

Yozgat’ta bir tilki, bakıp beslendiği köydeki tavukları yedi.

Yozgat’ın Çalılı köyünde yaşayan Salim Ayan, yavruyken köye gitmeye başlayan tilkiyi uzun zaman besledi. Köy halkı tarafından da beslenerek büyütülen tilki adeta köyün bir parçası oldu. Köye iyice alışan tilki, Salim Ayan’ın dört adet tavuğunu yedi.

Tilki ile arasında geçen diyaloğu cep telefonu ile görüntüleyen Salim Ayan "Tilki 4 tane tavuğumu götürdü sonra da hiçbir şey yokmuş gibi çıktı geldi oturuyor. Bunlar Amerika’nın tilkisi gibi. Geliyor burada ekmeği yiyor sonra da ihanet ediyor. Bunları Trump mı yolladı ne yaptı? Ekmeğimizi suyumuzu yiyip içip ihanet edenler var. Aynı onlar gibi. Ama hayvan sonuçta, kıyamadım. Kedilerden de korkuyor" dedi.

(EY-RM-