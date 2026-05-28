Roland Garros’ta Naomi Osaka, Donna Vekic’i 2-0 mağlup ederek üçüncü tura yükseldi. Erkeklerde ise Flavio Cobolli, Wu Yibing karşısında set vermeden tur atladı.

  • 28.05.2026 16:47
Naomi Osaka, Roland Garros’ta üçüncü turda
Fransa Açık'ta tek kadınlarda mücadele eden 16 numaralı seribaşı Naomi Osaka, üçüncü tura yükseldi.

Paris’te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında dört grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Hırvat rakibi Donna Vekic’i 7-6 ve 6-4’lük setlerle mağlup etti.

FAVORİLER ZORLANMADI

Kadınlarda ayrıca ABD’li Iva Jovic, Rus Diana Shnaider, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova ve Polonyalı Maja Chwalinska da rakiplerini geçerek üçüncü tura çıktı.

Tek erkeklerde ise İtalyan Flavio Cobolli, Çinli Wu Yibing karşısında set vermeden galip geldi.

Erkeklerde ABD’li Learner Tien ve Zachary Svajda ile Şilili Alejandro Tabilo da üçüncü tura yükselen isimler arasında yer aldı.

