Napoli'de Massimiliano Allegri dönemi

Napoli, Antonio Conte'nin ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için harekete geçti ve tercihini Massimiliano Allegri'den yana kullandı.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Napoli yönetimi ile Allegri arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Deneyimli teknik adamın, kulübün sunduğu şartları kabul ettiği ve kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi.

58 yaşındaki çalıştırıcının Napoli ile iki yıllık anlaşma sağlayacağı ifade edildi.

MILAN'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Allegri, geride kalan sezonu Milan'ın başında geçirmişti. Ancak kırmızı-siyahlı ekip, Serie A'da istenilen hedeflere ulaşamaması ve Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayırma kararı almıştı.

Milan'ın başında geçen sezon 42 karşılaşmaya çıkan Allegri, 22 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Serie A'da yeniden zirve mücadelesi vermeyi hedefleyen Napoli'nin, teknik direktör değişikliğini kısa süre içinde resmiyete dökerek yeni sezon planlamasına başlaması bekleniyor.