Napoli'de Osimhen kamp kadrosuna alınmadı

İSTANBUL,(DHA)- İTALYA Serie A ekiplerinden Napoli’de Victor Osimhen yeni sezon öncesindeki kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Napoli, yeni sezon öncesinde çalışmalarına İtalya’nın Dimaro bölgesinde devam edecek. Teknik direktör Antonio Conte, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'i kamp kadrosuna almadı. Kamp kadrosu İtalyan ekibinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, Osimhen 26 kişilik oyuncu grubu arasında yer bulamadı.

Öte yandan yeni transferler Kevin De Bruyne ve Noa Lang ise kamp kadrosunda yer aldı.