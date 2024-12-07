Napoli'den Osimhen için 'Ocak ayında transfer olabilir' açıklaması

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, sezon başında kiralık olarak Galatasaray'a gönderilen Victor Osimhen'in durumuna ilişkin konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Manna, Osimhen'in sözleşmesinde ocak ayında Galatasaray'dan ayrılabileceğine dair bir maade olduğunu ancak kendilerine gelen bir teklif bulunmadığını açıkladı.

Manna, konuyla ilgili "Şu anda bu konuyu konuşmaya gerek yok, sezon sonunda onunla ilgili konuşabiliriz. Osimhen'in ocakta başka bir takıma transferi teknik olarak mümkün ama kimse bizi aramadı" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK DA DOĞRULAMIŞTI

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk da geçen ay yaptığı açıklamada söz konusu maddeden bahsetmiş ve "Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen" demişti.

Sezon başında Napoli'de kadro dışı bırakılan Osimhen, Avrupa'da transfer penceresinin kapanmasının ardından bir sezonluğuna kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuştu.

Napoli, Osimhen'in serbest kalma bedelini 75 milyon euro'ya düşürmüştü.

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 12 resmî maça çıkan Osimhen, 9 gol 4 asist kaydetti.