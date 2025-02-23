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Napoli'den sürpriz mağlubiyet: Serie A'da zirve el değiştirdi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Como, Napoli'yi 2-1 yendi. Haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter ise 26. hafta sonunda 57 puanla liderliği ele geçirdi.

Spor
  • 23.02.2025 17:07
  • Giriş: 23.02.2025 17:07
  • Güncelleme: 23.02.2025 17:16
Kaynak: AA
Napoli'den sürpriz mağlubiyet: Serie A'da zirve el değiştirdi
Fotoğraf: AA

Serie A'da Napoli'nin puan kaybettiği haftada Inter liderliğe yükseldi.

Giuseppe Sinigaglia Stadı'nda Napoli'yi ağırlayan Como, 7. dakikada Amir Rrahmani'nin kendi kalesine ve 77. dakikada Assane Diao'nun attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Konuk takımın golü, 17. dakikada Giacomo Raspadori'den geldi.

Geçen hafta Fiorentina deplasmanında 2-0 kazanan İspanyol çalıştırıcı Cesc Fabregas yönetimindeki Como, üst üste ikinci galibiyetini alarak düşme hattından uzaklaştı. Puanını 28 yapan Como, 13. sıraya yerleşti.

Galibiyet hasreti 4 haftaya çıkan Napoli, 56 puanla ikinci basamakta kaldı.

Haftayı 1-0'lık Genoa galibiyetiyle kapatan Inter ise 26. hafta sonunda 57 puanla liderliği ele geçirdi.

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