Napoli'nin yıldızı 70 milyon euro'ya PSG'de

Napoli'nin süper yıldızı Khvicha Kvaratskhelia PSG ile anlaştı. Transfer için Fransız kulübü, İtalya temsilcisine 70 milyon euro ödeyecek.

L'equipe'in haberine göre Napoli ve PSG yönetimleri, dün akşam transferi görüşmelerini tamamladı.

Gazeteci Fabrizio Romano da anlaşmanın sağlandığını yazdı.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.



The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.



Five year contract for Kvara. 🇬🇪



Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk