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Napoli'nin yıldızı 70 milyon euro'ya PSG'de

Napoli'nin 23 yaşındaki Gürcü süper yıldızı Khvicha Kvaratskhelia, 70 milyon euro karşılığında PSG'ye transfer oldu.

Spor
  • 15.01.2025 12:39
  • Giriş: 15.01.2025 12:39
  • Güncelleme: 15.01.2025 12:54
Kaynak: Haber Merkezi
Napoli'nin yıldızı 70 milyon euro'ya PSG'de
Fotoğraf: DepoPhotos

Napoli'nin süper yıldızı Khvicha Kvaratskhelia PSG ile anlaştı. Transfer için Fransız kulübü, İtalya temsilcisine 70 milyon euro ödeyecek.

L'equipe'in haberine göre Napoli ve PSG yönetimleri, dün akşam transferi görüşmelerini tamamladı.

Gazeteci Fabrizio Romano da anlaşmanın sağlandığını yazdı.

23 yaşındaki Gürcü süperyıldızın hafta bitmeden Paris'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve 5 yıllık resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Napoli teknik direktörü Antonio Conte de geçen hafta yaptığı açıklamada Kvaratskhelia'nın ayrılma isteğini kendilerine ilettiğini söylemişti.

Kvaratskhelia bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 5 gol 3 asist kaydetti. Napoli'nin 2023'te kazandığı şampiyonlukta Victor Osimhen ile birlikte gösterdiği performansla övgü toplayan Kvara'nın ismi o günden beri dünya devleriyle anılıyordu.

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