Napoli'nin yıldızı 70 milyon euro'ya PSG'de

Napoli'nin süper yıldızı Khvicha Kvaratskhelia PSG ile anlaştı. Transfer için Fransız kulübü, İtalya temsilcisine 70 milyon euro ödeyecek.

L'equipe'in haberine göre Napoli ve PSG yönetimleri, dün akşam transferi görüşmelerini tamamladı.

Gazeteci Fabrizio Romano da anlaşmanın sağlandığını yazdı.

🚨🔴🔵 Khvicha Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, here we go! Deal sealed today as planned between the two clubs.



The transfer fee will be in excess of €70m package, as per RMC Sport.



Five year contract for Kvara. 🇬🇪



Story revealed here last week, now confirmed. pic.twitter.com/BVRqkoMNDk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2025

23 yaşındaki Gürcü süperyıldızın hafta bitmeden Paris'e giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve 5 yıllık resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Napoli teknik direktörü Antonio Conte de geçen hafta yaptığı açıklamada Kvaratskhelia'nın ayrılma isteğini kendilerine ilettiğini söylemişti.

Kvaratskhelia bu sezon ligde çıktığı 17 maçta 5 gol 3 asist kaydetti. Napoli'nin 2023'te kazandığı şampiyonlukta Victor Osimhen ile birlikte gösterdiği performansla övgü toplayan Kvara'nın ismi o günden beri dünya devleriyle anılıyordu.