Napolyon’un 2 tabancası 1.69 milyon euro’ya satıldı

19. yüzyılın başında Fransa’yı yöneten Napolyon Bonapart’a ait iki tabanca, açık artırma ile 1.69 milyon euro’ya satıldı.

19. yüzyıl başında Fransa'yı yöneten Napolyon Bonapart'a ait, biri intihar girişiminde kullanmaya çalıştığı iki tabanca, açık artırma ile 1.69 milyon euro'ya satıldı.

BBC'nin haberine göre açık artırma, Napolyon'un Waterloo Savaşı'nda başarısız olduktan sonra 1814'te yakalandığında intihara kalkıştığı Fontainebleau Sarayı'nın çok yakınındaki Osenat müzayede evinde yapıldı.

Parisli tabanca ustası Louis-Marin Gosset tarafından yapılmış olan silahlara 1,2 ila 1,5 milyon euro değer biçilmişti.

Fransa Kültür Bakanlığı kısa süre önce tabancalara "ulusal hazine" statüsü vermiş ve yurtdışına çıkarılışını yasaklamıştı. Buna göre Fransa hükümeti, silahları satın almak için tabancaların yeni sahibine 30 ay içinde bir teklif yapmak zorunda.

Bu ayrıca, tabancaların bu süre içinde sadece kısa süreli olarak yurt dışına çıkarılabileceği anlamına geliyor.

Müzayedede tabancaları kimin satın aldığı açıklanmadı.

Napolyon 1815’te Elba Adası’ndaki sürgünden kaçarak kısa süreliğine yeniden Fransa’nın başına geçmişti. Aynı yıl Waterloo Savaşı’ndan yeniden yenilgiye uğrayan Napolyon, 1821’de sürgünde olduğu St. Helena Adası’nda hayatını kaybetmişti.