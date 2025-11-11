Narenciye üreticileri: 7 liraya mal olan narenciyemizi 3 liraya zor satıyoruz

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye üreticileri artan girdi fiyatları nedeniyle kilo başına 7 liraya mal ettikleri mandalinayı 3 liradan satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Narenciye üreticisi Emrah Carman, "Böyle giderse herkes bahçesini sökecektir. Hayat çok pahalı. Çiftçi perişan halde, böyle giderse borçlarını ödeyemez" dedi.

İlçenin Bucak Mahallesi'nde narenciye üreticileri, yüksek girdi maliyetlerine rağmen ürünlerini maliyetin çok altında satmak zorunda kaldıklarından yakınıyor.

Üreticiler mazot, gübre, zirai ilaç ve işçilik gibi giderlerle kilo maliyeti 7 lira olan mandalinayı bahçede 3 liraya kadar sattıklarını belirtiyor.

Don ve olumsuz iklim koşulları ürün miktarını düşürürken, piyasada yeterli talebin olmaması satışları daha da sınırlıyor.

Üretici Saim Doğan sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:

"Biz çiftçi olarak üretimden çok zarar ediyoruz. Geçen sene don vurdu. 7-8 liraya mal olan narenciyemizi 3 liraya zor satıyoruz. Her türlü zarardayız maliyetten dolayı. Çiftçi bitmiş durumda. Çiftçiliği bırakmayı düşünüyoruz ama yapacak da bir işimiz yok. Eskiden böyle değildi. Babalarımız 10 dönüm bahçe ile çocuk okutuyordu, oğlan evlendiriyordu. Ama şimdi emekli olduğumuz halde 10 dönüm bahçe bir kişiye yetmiyor. Bakım da yapamıyoruz. Satışlar hiç yok."

"ALAN DA YOK, SORAN DA YOK"

Narenciye üreticisi Emrah Carman da şunları kaydetti:

"Narenciye üreticisi olarak kilosu 3 lira çok cüzi bir paradır. Hiç kimseyi kurtarmıyor. Böyle giderse şu şartlarda herkes bahçesini sökecektir. Hayat çok pahalı. Mazot 60 lira, gübrenin torbası bin 500 lira olmuş. Bugün işçilik maliyeti bin 200 lira, hiçbir şey kurtarmıyor. En kötü şartlarda mandalinanın kilosunun 10 lira olması lazım. Üç lira, iki liraya gidiyor mandalina. Alan da yok doğru düzgün, soran da yok. Don vurdu bu sene, zaten mallar seyrek satılmıyor. Çiftçi perişan halde, böyle giderse borçlarını ödeyemez."

''GİRDİ FİYATLARI NARENCİYE FİYATLARINI GEÇTİ''

Ömer Yalım ise girdi fiyatlarının çok yüksek, narenciye fiyatlarının ise çok düşük olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu an 6-7 liraya civarında maliyeti var, 3 liraya vermek zorunda kalıyoruz. Bizim sonumuz nasıl olacak? İşçiyi yevmiyeleri, budaklar, toplama masrafı, toprağı sürmesi var, bunlar hep girdi fiyatları. Don vurdu, tamam, şimdi öbür portakallarımız az, bir ümidimiz var, portakal az, mandalina para eder mi? Eğer bu ümidimiz de kırılırsa biz tamamen biteriz. Erkenci mandalina cinsimizi soğuk etkilemedi, fazla oldu tamam ama hükümet olarak buna bir çare üretilmez mi? Buna bir çözüm bulunmaz mı?

"ÇİFTÇİNİN MAHVOLDUĞUNU BİLEN HİÇ YOK"

Mandalina ile Maliye Bakanımız övünüyor, 'Enflasyonu düşürttüm'. Mandalina 3 liraya düştü ya, çok güzel. Peki mazot niye girmiyor enflasyona? Gübre niye girmiyor? Beyaz eşya niye girmiyor? Onlar girmez, çiftçinin ürettiği narenciye, domates düştü mü 'enflasyon düştü', hemen de televizyonlara haber yaptırıyorlar yandaş kanallara. Manavın tezgahını gösteriyorlar, orada bir meyve sebze yükselmişse enflasyon yüksek, düşmüşse davul zurna çalıyorlar 'Aman ha enflasyonu düşürttük biz' diyorlar. Çiftçinin öldüğünü, mahvolduğunu bilen hiç yok. Çiftçi ölmüş, bitmiş, tükenmiş tamam da bu çiftçinin adı ne? 'Üretici'. Şehirde yaşayan arkadaşların adı ne? 'Tüketici'. Üretimi bitirmeye çalışıyorlar. Üretim bitti mi ne olacak bu ülkenin hali? Ne olacak ben kendilerine soruyorum."