Narin cinayeti davasında yeni iddianame kabul edildi: Duruşma tarihi belli oldu

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin gelişmeler sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan yeni iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

''Suçluyu kayırma'' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak 6'sı tutuklu 12 sanık, 14 Nisan günü hakim karşısına çıkacak.

İLK YARGILAMADA VERİLEN CEZALAR

Merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasından 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık'ta karar açıklanmıştı.

''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.