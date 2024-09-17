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Narin cinayeti: Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. hakkında soruşturma başlattı.

Güncel
  • 17.09.2024 18:32
  • Giriş: 17.09.2024 18:32
  • Güncelleme: 17.09.2024 18:38
Kaynak: AA
Narin cinayeti: Diyanet, Tavşantepe imamı hakkında soruşturma başlattı
AA

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı.

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