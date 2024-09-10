Narin cinayeti itirafçısının oğlu konuştu: Bu saatten sonra ‘baba’ demem

Diyarbakır'ın Bağlari ilçesinde 19 gün boyunca arandıktan sonra Eğertutmaz Deresi kenarında cansız bedeni bulunan Narin’i gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın oğlu Ferhat Bahtiyar açıklamalarda bulundu.

Milliyet gazetesine konuşan Bahtiyar, babasının herhangi bir hareketinden şüphelenmediklerini söyledi.

Ferhat Bahtiyar, "Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem" ifadelerini kullandı.

"BUNU YAPANIN BİZİM BABAMIZ OLDUĞUNA İNANMAK İSTEMİYORUZ"

Ferhat Bahtiyar, şunları söyledi:

“Şu ana kadar babamın tek bir hareketinden şüphelenmedik. Babam aramalara katıldı, aileyle birlikte günlerce Narin’i aradı. Şoktayız ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Evde, aramızda Narin’e dair bir konuşma olmadı hiç, çünkü ailece hep aramalara eşlik ettik. ‘Bu kız nerede, ne oldu acaba?’ diye günlerce ailemdeki herkes Narin’i aradı. O nedenle babamla konuşma fırsatımız olmadı. Aklımıza da kimseyle ilgili bir şey gelmedi herkes gibi arıyorduk. İnsanlar kaçırıldığını düşünüyordu. Babamın öyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum, eğer yapmışsa da artık bir şey diyemiyorum. Bu saatten sonra o insana ‘baba’ demem. Biz de altı kardeşiz ve bunu yapanın bizim babamız olduğuna inanmak istemiyoruz. Köy yaklaşık 100 hanelik. Narin’in ailesi de çiftçilik yapıyordu. İntihar olayını hiç duymadık, öyle bir şey olsaydı duyardık.”