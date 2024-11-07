Narin cinayetinde ilk duruşma bugün: Baba Arif Güran'dan açıklama

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülecek.

Siyasi parti temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Baroları Birliği öncülüğünde 50 baro başkanı ve çok sayıda sivil toplum kuruşu temsilcilerinin katılması beklenen duruşmaya katılım çağrısı yapıldı.

Avukatlar, MA’ya yaptığı açıklamada, “Cinayete dair birçok detayın aydınlatılmadığını hatırlatarak “Etkin bir şekilde yürütülmeyen bu soruşturma neticesinde bizler hâlâ Narin'e ne olduğunu, hangi yöntemlerle kimler tarafından katledildiğine dair net bir bilgiye sahip değiliz? Yetkililer tarafından hiçbir sorunun cevabı verilmedi” dedi.

İDDİANAME 21 EKİM’DE KABUL EDİLMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu tutuklu 4 şüpheli hakkında ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Başsavcılığın hazırladığı iddianameyi 21 Ekim günü kabul eden Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin tensip zaptında, tanıklar Baran Güran, Muhammed Kaya, Osman Güran, Melike Güran, Maşallah Güran, Melek Güran, Birsen Güran, Remziye Cabaş, Yasemin Gül, Erhan Güran, Barış Güran, Eren Güran, Hediye Güran, Maide Kaya, Ramazan Atasoy, Muhammed Emre Güran, Yusuf Kaya, Ufuk Kaya, Furkan Kaya, Ğazal Bahtiyar ve Mehmet Selim Atasoy için zorla getirilme emri çıkarılması ve baba Arif Güran’ın ise ''müşteki'' sıfatıyla sisteme kayıt edilmesi ve hakkında zorla getirme emri düzenlenmesi yer almıştı.

***

ARİF GÜRAN: GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMAZSA AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAĞIM

Narin Güran cinayeti duruşmasına saatler kala gazeteci Rojda Altıntaş'ın Youtube kanalı üzerinden açıklamalarda bulunan baba Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi.

Güran, görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.