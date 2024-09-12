Narin cinayetinde yeni gelişme: Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin ön rapor açıklandı. Edinilen ilk bulgulara göre Narin kaybolduğu gün hayatını kaybetti.

CNN Türk'ün haberine göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemelerde Narin’in 21 Ağustos yani Narin’in kaybolduğu gün öldüğünü tespit etti ve bununla ilgili hazırlanan rapor savcılığa iletildi. Cenaze deforme olduğu için çalışmaların 1 hafta süreceği tahmin edilirken ilk belirlemelere göre;

1- Cinsel istismar yok.

2- Kaybolduğu gün öldü.

3- Vücudunda kesici - delici alet izi veya ateşli yaralama bulgusu yok

4- Yüksek şüphe boğularak öldürüldüğü yönünde, boğazında bu yönde emareler var.