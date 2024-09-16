Narin cinayetini böyle manipüle ettiler: Kullandıkları 6 yöntem sıralandı

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma, aile üyelerinin ve köy halkının etrafında derinleşmeye devam ediyor.

Narin Güran cinayetinde bazı zanlıların, aramalar sürerken köyde yangınlar çıkarıp elektrikleri kesmekten sorumlu tutularak sorgulandıkları ortaya çıktı.

Tutuklama gerekçelerinde de zanlıların sürekli yanlış ihbar yaptığı, böylece jandarmanın Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.

Dosyaya giren Jandarma Suç Araştırma Timleri'nin (JASAT) tutanağına göre, köylüler yetkilileri manipüle etmek için 6 yöntem kullandı.

Narin'in amcası Fuat Güran'ın jandarma personelini gizlice dinlediği ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı cinayetle ilgili soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi.

KÖYDE YANGIN ÇIKTI, ELEKTRİKLER KESİLDİ

Salim Güran'ın işçisi Ramazan A.'nın mahkeme sorgusu tutanağına göre, köyde Narin kaybolduktan sonra birçok garip olay yaşandı.

Gözaltı sürecinde ise bazı zanlıların ellerindeki plastik çubuklarla elektrik tellerini birbirine değdirerek elektrik kesintisine ve yangına sebep oldukları şüphesiyle sorgulandıkları öğrenildi. Savcılık bu konuda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı ailenin eniştesi (Salim Güran’ın kız kardeşinin kocası) Mehmet Şevket Kaya’ya (44) bu konuyu sordu. Kaya savcıya “Hepimizin elinde plastik çubuk vardı, doğrudur, ancak elektrik tellerini birbirine çarptırıp yangın çıkarmaya çalışmadık. O günlerde olan elektrik kesintileriyle ilgim yoktur. Yakın bölgede çıkan yangınlarla da alakam yoktur” dedi. Kaya, “suçluyu kayırmak ve suç delillerini yok etmek”ten tutuklandı.

BULDUĞU TERLİĞİ SAKLADI

Oğlu Muhammet Kaya da Narin’e ait olduğu değerlendirilen bir terliği yolda bulduğu halde yetkililere bildirmemekle suçlanıyordu. Savcı, ayrıca amca Ömer Faruk Güran’a yangını sordu.

Güran “Gördüğüm kadarıyla yangın elektrik tellerinin birbirine çarpması sonu meydana geldi. Kesinlikle elektrik kesintisi ve yangın çıkarmaya yönelik bir eylemde bulunmadım” dedi.

'JANDARMAYI DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN...'

Önceki gün tutuklanan Salim’in işçisinin 15 yaşındaki oğlu Ramazan A.’nın tutuklama gerekçesinde de zanlıların süreci nasıl yanlış yönlendirdiğine dair değerlendirmeler şöyle yer aldı:

"Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağandışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, iki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı…”

AMCA, JANDARMAYI GİZLİCE DİNLEMİŞ

Dosyaya, soruşturmayı yürüten JASAT ekiplerinin hazırladığı bir tutanak da girdi. Bu tutanağa göre amca Fuat Güran, Narin’i arama faaliyetindeki jandarma ekiplerine görünmeden yaklaşıp ne konuştuklarını dinlemeye çalıştı.Bunu fark eden jandarma da durumu tutanak ile kayıt altına aldı ve savcılığa gönderdi. Gözaltına alındığında Fuat Güran’a bu tutanaktaki suçlama da soruldu. Güran “Kesinlikle kabul etmiyorum, sadece yardımcı olmaya çalıştım” diyerek bu suçlamayı reddetti. Fuat Güran da “suç delillerini yok etmek ve suçluyu kayırmak” suçlamasıyla tutuklananlar arasında yer aldı.

KULLANDIKLARI 6 YÖNTEM JASAT TUTANAĞINDA

İşte dosyadaki JASAT tutanağına göre, manipülasyon amaçlı yapılan yapılan eylemler:

• Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı.

• Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

• Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı.

• İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunuldu.

• Yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendirildi.

• Jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı.