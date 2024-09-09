Narin, çuval içinde ölü bulundu: Sorumlusu bu karanlık düzen

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

Narin'in cansız bedeni köye yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içinde dün sabah saat 8.45 sıralarında bulundu. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada ilk bulgulara göre Narin'in öldürüldükten sonra çuvala konulduğunu aktardı. Zorluoğlu, Narin’in şüphe uyandırmayacak şekilde taşlarla gizlenmiş olarak bir çuval içinde dere kenarına bırakıldığını söyledi. Zorluoğlu, Narin'in son görüldüğü kıyafet ile bulunduğu bilgisini paylaştı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın katledilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturmada bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve üç Cumhuriyet savcısının daha görevlendirildiğini açıkladı.

AKRABALARI BİLİYORDU

Narin'e ait cansız bedenin bulunmasının ardından Halk TV muhabiri Ferit Demir ise yaşananlara ilişkin "Narin'in bazı akrabaları bu olayı biliyordu ama susuyorlardı. Yalnızca Narin'i alıp götüren değil, birçok kişi biliyordu ama sustular" ifadesini kullandı.

ISIRIK ÇÖZÜLEMEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı. Yurttaşlar 9 gün sonra ısırık izinin incelenmesine tepki göstererek bu sürede izlerin silindiğini söylediler.

AMCASI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha sonra Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenmiş ve Güran, 2 Ağustos günü 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

BÖLGE 8 DEFA ARANDI

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında mahallenin çevresi 8 kez detaylı bir şekilde aranmıştı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.

NEDEN GEÇ BULUNDU?

Narin'in 19 gün sonra evine yakın bir yerde bulunması soru işaretlerine neden oldu. Yurttaşlar daha önce arama yapılan yerde bulunduğu belirtilen Narin'in neden geç bulunduğunu sordular.

TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

HÜDA-PAR Genel İdare Kurulu Üyesi Vedat Turgut da Diyarbakır’daki Adli Tıp Kurumu’nun önünde Narin Güran’ın yakınlarını ziyaret ederek konuşma yaptı. Turgut’un "Bunlar bizim kültürümüz değil, bunlar Avrupa’nın, Amerika’nın, İsrail’in kültürü" sözleri dikkat çekti.

‘40 YILLIK DOSTLUK’

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin Güran’ın ailesiyle ilgili şok ifadeler kullandı. SZC TV’ye konuşan Ensarioğlu, "Aileyle benim 40 yıllık dostluğum var. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" dedi.

***

SİYASAL İSLAMCI KÖTÜLÜK

Narin’in katledilmiş halde bulunması büyük tepki çekti. Narin için birçok kentte eylemler düzenlenirken partiler tarafından yapılan açıklamalarda yaşananların siyasal İslamcı rejimin yarattığı kötülükler olduğu vurgulandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: “Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran’ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum.”

SOL PARTİ: "Üzgünüz, öfkeliyiz. Siyasal İslamcı rejimin yarattığı kötülükler, hukuksuzluk ve adaletsizlikler Narin’i katletti Tarikat-cemaatleri meşrulaştıran, fetvaları yasalaştıran bu rejim çocuklarımızı, kadınları, emekçileri katlediyor. Bu kötülük iktidarına, onun bağrında hayat bulan tüm karanlığıyla birlikte son vermek boynumuzun borcudur"

DEM PARTİ: “19 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran’ın ne yazık ki bu sabah cansız bedeni bulundu. Herkes bu haberle kahroldu. Acımız büyük. Bu sıradan bir ölüm değil. Narin, organize bir şekilde katledildi. Hepimizi yasa boğan bu cinayette sorumluluğu bulunanlar açığa çıkarılmalı, tarafsız ve bağımsız bir yargı önünde hesap vermelidir. Bu cinayetin peşini asla bırakmayacağız.”

EMEK PARTİSİ (EMEP): "Çocukların korunmasını için etkin bir mekanizma işletmeyen devlet Narin'in öldürülmesinden sorumludur. Günlerdir kamuoyu baskısıyla gündemden düşmeyen Narin'in başına ne geldiği tüm açıklığıyla ortaya çıkarılmalıdır. 19 gündür basın yasaklarıyla, soru işaretlerini yanıtsız bırakan tutumuyla, 'Çok yaklaştık, her şeyi yapıyoruz' aldatmacasıyla yaşananların üzerine gizlilik örtüsü örtenlerin de benzer olayların yaşanmasının önünü açtığı açıktır. Narin'in ölümü bir kez daha gösterdi ki; Çocukların takibinin devlet tarafından yapılmaması, çocukların tüm bakımının, gelişiminin sorumluluğunun ailelerin inisiyatifine bırakılması, çocuk koruma sisteminin etkin işletilmemesi, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılması, çocuk istismarı davalarında cezasızlık politikaları, çocukları cinsel istismardan koruyan Lanzarotte Sözleşmesinin hedefe konması... Tüm bunlar failleri cesaretlendiriyor, çocuklar için yaşamın her alanını daha güvencesiz hale getiriyor.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ: Kötülüğün, alçaklığın, şerefsizliğin sınırı yok; kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok. Bu şekilde gidişin, dünyayı biraz daha karartsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi.