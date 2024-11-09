Narin davasında önceki duruşmalarda neler yaşandı?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması üçüncü gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayeti davasının duruşmasına üçüncü günde devam ediliyor. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar.

Davanın 7 Kasım'da görülen duruşmasında tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin beyanları alındı.

2. DURUŞMADA YAŞANANLAR

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde önceki gün görülmeye başlanan davanın ikinci gününde, tanıklar dinlendi.

Sabah saatlerinde sinir krizi geçiren Narin'in babası Arif Güran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yeniden duruşma salonuna getildii.

Tanıklardan Osman Güran, gözaltında işkence gördüğünü iddia etti. Duruşmada, amca Salim Güran'la telefon kaydı çıkan tutuklu tanık Ramazan Atasoy, tanık olmak istemediğini söyledi.

Baba Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran da tanık olarak dinlendi.

Mahkeme başkanının "Vecdi Bahtiyar'a 'Nevzat Bahtiyar ile konuş cinayeti kabul etsin, sonra ailesi köye dönsün, ona toprak verelim.' dediniz mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Bu işin aslı astarı yok, tamamen yalan" dedi.

"Arama faaliyetleri sırasında köyde miydiniz?" sorusunu Güran, "Hiç köyden ayrılmadım" diye yanıtladı.

Güran, "Arama faaliyetlerinde Salim'den şüphelendiniz mi?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle hiçbir şekilde şüphelenmedim. Salim sürekli arama çalışmalarına katılıyordu. Nevzat Bahtiyar'a bir gün 'Bu işten ne anlıyorsun?' dedim. Bana 'Allah hakkınızı bırakmasın.' dedi. Toplantı yaptığım zaman da askerlerden habersiz yapmadım."

Tanık Furkan Kaya'ya ise "Olay günü neler yaptın, Enes ile görüştün mü, yüzünde morluk var mıydı?" soruları yöneltildi.

Kaya, bu sorulara karşılık şöyle dedi:

"Sabah 07.30'da işe gittim. Sonra işten geldim. Eve gittim duş aldım. Akşama doğru eve geldiğimde Narin'in kaybolduğunu duydum. Enes'i aradım, telefonu meşgul çalıyordu. Enes ile sonradan görüştük. Enes'in yüzünde morluk yoktu. Ben oradayken anne Yüksel gelmedi."

Amca Salim Güran'ın kızı Rojin Güran'a "Narin’in kaybolduğu gün neredeydiniz?" diye soruldu.

Güran, "Ailece alışverişe gittik. Alışverişten döndükten sonra saat 14.30 gibi babam aç olduğunu söyledi. Annem de ona yemek yaptı. Alışverişte aldığımız elbiseleri denerken babam bize 'Hayırlı olsun, çok yakışmış. dedi. Daha sonra 15.00-15.30 gibi evden çıktı" dedi.

"Babana herhangi bir telefon geldi mi?" diye sorulan Güran, "Duymadım" yanıtını verdi.

"O saatten sonra evinize gelen oldu mu, Enes evinize geldi mi?" diye sorulması üzerine Güran, "Hayır" dedi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ da "16 Temmuz'da nişana gittiniz mi?" diye sordu.

"Evet." diyen Güran'a, "Nişana Narin geldi mi?" diye de soruldu.

Güran, "Ağabeyim onları Fuat amcamın aracıyla götürdü" dedi.

Duruşma sonunda tutuklu sanık ağabey Enes Güran, güvenlik güçleri eşliğinde salondan çıkarılırken Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Kamera kayıtları ortaya çıksın, göreceksin Nevzat Bahtiyar. Sen cezaevinde cezalandırılacaksın" dedi.