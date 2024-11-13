Narin davasında yeni gelişme: Komisyon üyeleri "taraf" olarak davayı takip edecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle süren davanın 26 Aralık’ta yapılacak olan ikinci duruşmasında, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerinin “taraf” olarak davayı takip edeceği öğrenildi.

T24'ten Ceren Baya Teke'nin haberine göre, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda AKP'den 12, CHP'den 4, DEM, MHP ve İYİ Parti'den 2, HÜDA-PAR ve Saadet Partisi'nden ise 1 üye var. Komisyon Başkanlığını, AKP’li Derya Yanık üstleniyor.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın üç gün süren ilk duruşmasında tanıklar dinlendi. Arif Güran'ın, "O görüntüler mahkemeye gelmezse açlık grevine başlayacağım" dediği, jandarma karakolunun mahalleyi gören kamera kayıtları izlettirildi.

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in talebi üzerine, duruşmanın ikinci gününde tanık olmak istemediğini belirtip cezaevine geri götürülen 15 yaşındaki Ramazan Atasoy’un, Narin'in amcası Salim Güran ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin kaydı da duruşmada dinlettirildi.

Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Savcının tutukluluğun devamı talebine katıldıklarını belirten Diyarbakır Barosu, "Yüksel Güran'ın fail olduğuna inandıklarını" beyan etti.

3 gün süren duruşmanın sonunda açıklanan ara kararda, mahkeme heyeti tutuklu 4 sanığının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 26 Aralık Perşembe günü saat 09.00'a ertelemeye karar verdi.