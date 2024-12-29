Narin davasındaki kararın ardından CHP'li Bulut: "Narin neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor"

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılanan 4 sanık hakkında kararını verdi. Mahkeme, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, karara bağlanan Narin davasına ilişkin açıklama yaptı. Bulut, Narin Güran'ın kim tarafından ve neden öldürüldüğünün bilinmediğini belirterek resmi X hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Günler sonra cesedi bulunabilen 8 yaşındaki Narin’in katledilmesine ilişkin davada, amcası Salim, annesi Yüksel ve abisi Enes Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Geride bir sürü cevapsız soru kaldı… Narin neden, kim tarafından katledildi hala bilinmiyor. Adalet gerçekten yerini buldu mu? Narin’in gerçek katilleri hak ettiği cezayı aldı mı? Verilen hiç bir cezanın Narin’i geri getirmeyeceğini biliyoruz ama kadın ve çocukların yaşam hakkının elinden alındığı bu adaletsiz düzeni değiştirmek mümkün."