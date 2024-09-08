Narin'e ait DNA örneği bulunmuştu: Amca Salim Güran'ın arabasının görüntüleri ortaya çıktı!
Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu, amcası Salim Güran'ın otomobil ilk kez görüntülendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Diyarbakır'da 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bu sabah Eğertutmaz Deresi’nin yanında bulundu.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in cansız bedeninin bir çuvalın içine konulduğunu ve çuvalın taşlarla gizlenerek 'şüphe uyandırmayacak şekilde' dere kenarına bırakıldığını söyledi.
Narin Güran'ın DNA'sının bulunduğu amca Salim Güran'ın otomobilin görüntüsü de ortaya çıktı.
Narin'e ait DNA örneklerinin aracında çıkması üzerine tutuklanan amca Salim Güran’ın aracının ön koltuğu sökülerek, detaylı incelenmesi amacıyla Van'da bulunan jandarma kriminal laboratuarına götürüldüğü öğrenildi.