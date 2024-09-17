Narin Güran cinayeti: 2 kişi daha adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada sahte ihbar nedeniyle gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi cuma günü gözaltına alındı.

3 KİŞİ ADLİYEDE

Ek gözaltı süresinin dolması nedeniyle yenge Hediye Güran jandarmadaki sorgusunun ardından dün adliyeye sevk edildi.

Hediye Güran'ın adliyedeki işlemleri devam ederken "soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği" belirtilen Güran ailesinin akrabaları İ.K. ve Ş.K. de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan İ.K. ile Ş.K’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından şüpheliler de adliyeye sevk edildi.

Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.