Narin Güran cinayeti: 9 kişinin tutuklanması talep edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 9’u tutuklama, 3’ü adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakemliğine sevk edildi. 10 şüpheli ise serbest bırakıldı. Anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran'ın kasten öldürmek suçuna iştirakten tutuklanması istendi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLEN İSİMLER

Anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran: Kasten, öldürme suçuna iştirak etme

Kuzeni Muhammet Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Kuzeni Birsen Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Yengesi Maşallah Güran: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya: Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme

Amcası Fuat Gürcan: Suç delillerini yok etme

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMASI İSTENENLER

Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından, şüphelilerden Melike Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında adli kontrolle serbest bırakılmaları talep edildi.

SERBEST BIRAKILAN İSİMLER

Baba Arif Güran

Amca Memduh Güran

Amca Halil İbrahim Güran

Amca Barış Güran

Hala Azize Kaya

Kuzen Devran Güran

Kuzen Osman Güran

Kuzen Uğurcan Güran

Yenge Melek Güran

Amca Salim'in işçisi Ömer Yıldız

GÖZALTINA ALINANLAR

Şüpheliler baba Arif Güran (44), anne Yüksel Güran (44), kolu ısırılan ağabeyi E.G. (18), kuzenleri U.G. (24), O.G. (23), M.G. (15), B.G. (19), M.K. (23), 6 amcası Ö.F.G (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G, kuzeninin oğlu D.G. (22), 2 yengesi M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçisi M.S. (40), işçinin oğlu R.A. (15), Salim Güran'ın işçisi Ö.Y, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONULUP DERE KENARINA GETİRİLDİ"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

"PARA KARŞILIĞINDA CESEDİ DEREYE BIRAKTI"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüş adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SALİM GÜRAN'IN AVUKATI DOSYADAN ÇEKİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de dün jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

Öte yandan Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, "Bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım" sözleriyle dosyadan çekildiğini açıklamıştı.

TÜLİN GÜRAN'IN ÖLÜMÜ

Narin Güran'ın 15 sene önce hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümüne ilişkin şüpheler kamuoyuna yansımıştı. Savcılık, şüphelerin ardından Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili raporları talep etmişti. Raporda, Tülin'in 2009'daki ölümüne ilişkin soruşturmada hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli durumun olmadığı, teşhisin zatürre olduğu vurgulanmıştı.