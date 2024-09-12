Narin Güran cinayeti | Adalet Bakanı Tunç: Deliller önemli veriler içeriyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma hakkında "Doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Deliller önemli veriler içeriyor" ifadelerini kullandı

Bakan Tunç, basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Narin Güran ve Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine ilişkin devam eden soruşturmalar hakkında bilgi verdi.

8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine yönelik soruşturmada şu ana kadar elde edilen delillerin önemli veriler içerdiğini kaydeden Tunç, "Doku örnekleri Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyor. Deliller önemli veriler içeriyor. Narin'i katledenleri yargı önüne çıkarmak boynumuzun borcu" dedi.

Katilin kim olduğuna dair ellerinde önemli bulgular olduğunu ifade eden Tunç, buna karşın kamuoyuna ktarılan bazı yanlış bilgilerin soruşturmaya zarar verdiğini söyledi. Tunç, "Gizlilik kararı ortada. Dolanan bazı yanlış bilgiler soruşturmanın selametine zarar veriyor. Bunlar olmamalı, biz ne olursa olsun cinayetin sorumlu veya sorumlularını adaletin karşısına çıkaracağız" diye konuştu.

"BAŞSAVCILIK AYŞENUR İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI"

Tunç, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını bildiren Tunç, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak bir soruşturma başlatmış durumda" dedi.

Tunç, özetle şunları söyledi:

"Ayşenur’un hakkını hukukunu savunmaya devam edeceğiz…Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak bir soruşturma başlatmış durumda. Aynı zamanda uluslararası hukuk anlamında da takiplerimizi devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler Yargı Dışı ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü’nün derhal harekete geçmesi, bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturarak bir rapor hazırlaması için çalışmalar yürüteceğiz. Daha sonra bu raporun BM İnsan Hakları Konseyi’ne, İsrail aleyhinde Uluslararası Adalet Divanı’nda devam eden soykırım davasına, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde devam eden soruşturmaya dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı da sürdüreceğiz."

26 yaşındaki Ayşenır Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.