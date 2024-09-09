Narin Güran cinayeti: Adalet Bakanı Tunç'tan yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızın canice katledilmesine sebep olanlar kimlerse mutlaka bulunacak, adalet bunlardan hesap soracak, en ağır cezayı alacak" dedi.

Bakan Tunç, Kazakistan'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Narin Güran cinayetine ilişkin devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi veren Tunç, "(Diyarbakır’da) Köyde şüpheli olarak 23 kişi gözaltına alındı. Elde edilen bulgular nedeniyle daha sonra bir kişi daha göz altına alındı" diye konuştu.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin devam ettiğini anlatan Tunç, "Bu tür canice suçların bü ülkede işlenmemesi için gayret göstermeliyiz. Millet olarak çocuklarımıza sahip çıkmalıyız" dedi.

24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.