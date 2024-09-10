Narin Güran cinayeti: Aile Bakanı Göktaş'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Diyarbakır'da dere kenarında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran davasına müdahil olacaklarını belirtti.

Bakan Göktaş, dün akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Göktaş, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin, "Bakanlık olarak olaydan etkilenen çocuklar için sürecin en başından itibaren psikososyal destek hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Çocuğa yöçnelik suçları 'kabul edilemez' olarak nitelendiren Bakan Göktaş, konuyla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "Amacımız tekrar bu tür acıların yaşanmaması. Bakanlık olarak davaya müdahil olacağız. Hukuki süreci sonuna kadar takip edip Narin'i hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunun yanı sıra olayın yaşandığı mahallede psikososyal destek çalışmalarını da sürdürüyoruz" diye konuştu.