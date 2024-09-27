Narin Güran cinayeti: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi

Diyarbakır'da 'kaybolduktan' 19 gün sonra cansız bedeni dere kenarında çuval içerisinde bulunan ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre boğularak öldürülen Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgiye göre, Salim Güran, dün gece saatlerinde bulunduğu T tipi cezaevinde tekli hücreden yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli bir hücreye alındı.

Salim Güran'ın, sevk edildiği yüksek güvenlikli hücrede televizyon bulunmadığı ve akrabaları ile görüşemeyeceği belirtildi.

Soruşturma sürecinde Salim Güran'ın söz konusu hücrede tutulacağı da ifade edildi.