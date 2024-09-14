Narin Güran cinayeti: Anne hastaneye götürüldü, örnek alınacak!

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

A Haber'in haberine göre; “kasten öldürme” suçlamasıyla cezaevinde bulunan Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran öğle saatlerinde Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü.

Hafta sonu dolayısıyla kapalı olan hastane açıldı ve uzmanlar çağrıldı. Yüksel Güran’dan diş ölçüsü alınacağı ve ölçünün Narin’in abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.