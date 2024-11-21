Narin Güran cinayeti: Avucunda saç teli ve kıl tespit edilmiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 91 bulgu daha detaylı incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gönderilen 91 bulgu arasında Narin’in avucundan çıkan saç teli ve kıl örnekleri 77 nolu bulgu olarak yer aldı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu yaptığı incelemede, söz konusu saç teli ve kıl örnekleri için "Sol avuç içinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan makroskobik incelemesinde köklü yapıda olduğu tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

HERHANGİ BİR KARŞILAŞTIRMA YOK

Raporda, Narin Güran’ın avucundan çıkan saç teli ve kıl örneklerinin kime ait olduğuna dair bir detaya yer verilmedi.

Herhangi şüpheli birileriyle de karşılaştırma yapılmadığı belirtilen saç teli ve kıl örneklerinin, yer aldığı birçok bulgunun DNA analizine cevap vermediği belirtildi.