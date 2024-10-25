Narin Güran cinayeti: Baran Güran, Diyarbakır Barosu'na verdiği vekaleti geri çekti

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.

Amida Haber'den Hasan Kösen'in haberine göre, Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran cinayetin ardından Diyarbakır Barosu’na verdiği vekaletnameyi iptal etti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Dosya Takip Komisyonu’ndan Avukat Aydın Özdemir, "Birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaleti geri çekti. Daha önce aile genel olarak Diyarbakır Barosu'nun kurumsal yapısına güveniyoruz, Baro tarafsız bir şekilde dosyada yer alsın diyordu" dedi.

Birkaç gün önce Baran Güran'ın azilname göndererek vekaletini iptal ettiği ifade eden Özdemir, "Biz Baro olarak o vekaleti kullanarak herhangi bir işlem yapmamıştık" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Özdemir, Türkiye’de ilk defa bir baronun kurum olarak bir dosyaya ‘müşteki’ sıfatıyla katıldığını ifade ederek, "Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Barolar şu ana kadar ‘müşteki’ olarak hiçbir dosyaya kabul edilmediler. Türkiye’de ilk defa Diyarbakır Barosu’nun girişimiyle bu talep kabul edildi. Gelinen aşamada yargılama makamlarının Diyarbakır Barosu'nu müşteki olarak eklemesi daha önemli hale geldi. Artık ailenin onay veya muvafakatine gerek olmadan bizler dava dosyasını takip edebileceğiz. Diyarbakır Barosu oluşturduğu Dava Takip Komisyonuyla yargılamanın tüm aşamalarında yer alacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ailenin talebi olsun veya olmasın biz ‘müşteki’ sıfatıyla dosyaya katılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Özdemir, Narin Güran’ın faillerinin Güran ailesi olduğu yönünde ciddi şüphelerin olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Aileden bağımsız olarak Diyarbakır Barosu'nun müşteki olarak eklenmesi; şikayetçi olma, duruşmaya katılma, katılma talebinde bulunma, duruşmaya gelecek sanıkları ve tarafları sorgulama hakkı verecektir. Biz de duruşmalarda yer alacağız. Komisyon üyeleri dosyayı takip edeceklerdir. Sanıklara soru soracaklar, onları çapraz sorguya alacaklar. Bir Baro'nun dava dosyasına böyle dahil olması Türkiye’de bir ilktir."