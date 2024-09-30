Narin Güran cinayeti: Çuvalın içinde kimlik kartı bulundu

Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma 41. güne girerken Narin Güran'ın klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.

NARİN'İN KİMLİK KARTI ÇIKTI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Narin’in kimlik kartı, öldürüldükten sonra konulduğu çuvaldan çıktı.

TESPİT YAPILAMADI

Öte yandan Narin Güran'ın öldürüldüğünde üzerinde olan şortunun sol cebinden çıkan 1 adet kalem pil üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine dair örnekler alındı, ancak bununla ilgili de bir tespit yapılamadığı belirlendi.