Narin Güran cinayeti: Çuvalın içinde kimlik kartı bulundu
Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturmada cansız bedenden alınan 91 farklı numuneden herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Ayrıca çuvalın içinde Narin’in kimlik kartı bulundu.
Diyarbakır'da Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma 41. güne girerken Narin Güran'ın klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.
NARİN'İN KİMLİK KARTI ÇIKTI
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, Narin’in kimlik kartı, öldürüldükten sonra konulduğu çuvaldan çıktı.
TESPİT YAPILAMADI
Öte yandan Narin Güran'ın öldürüldüğünde üzerinde olan şortunun sol cebinden çıkan 1 adet kalem pil üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine dair örnekler alındı, ancak bununla ilgili de bir tespit yapılamadığı belirlendi.
Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran, amca Fuat Güran ve yenge Hediye Güran'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.TUTUKLI OLAN İSİMLER
Narin Güran cinayeti soruşturmasında tutuklama kararı verilen isimler şöyle:
> Anne Yüksek Güran
> Ağabey Enes Güran
> Amca Salim Güran
> Amca Fuat Güran
> Yenge Hediye Güran
> Yenge Maşallah Güran
> Kuzen Muhammet Kaya
> Kuzen Birsen Güran
> Halasının eşi Mehmet Şevket Kaya
> Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy
> Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki R.A
> Nevzat BahtiyarTUTUKLANMA GEREKÇELERİ
Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran "Suç delillerini yok etmek" gerekçesiyle tutuklandı.
Kuzenler Muhammet Kaya ve Birsen Güran, yenge Maşallah Güran, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ve tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklama kararı verildi.
Soruşturma kapsamında son olarak tutuklanan yenge Hediye Güran ise "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
R.A'nın tutuklanma gerekçesinde, Narin'i arama çalışmalarının "hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı" tespiti yer almıştı.
Ayrıca gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve telefonunda uygunsuz görüntüler olduğu iddia edilenTavşantepe Mahallesi imamı R.K. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.