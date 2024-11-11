Narin Güran cinayeti davası | Bakan Tunç: "Bilirkişilerden ek raporlar istendi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Giran cinayeti davası kapsamında bilirkişilerdne yeni bir rapor istendiğini ifade etti.

Tunç, Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu'nca, Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Otel'de düzenlenen programın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde ilk duruşması görülen Narin Güran cinayeti ile ilgili dava hakkında bilgi veren Tunç, "HTS kayıtları ile tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme heyeti bilirkişiden ek rapor istedi" dedi.

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi. Kamera görüntüleri incelendi, bilirkişiler görevlendirildi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek. Daraltılmış baz çakışmalarıyla ilgili bilirkişiden ek raporlar istendi.

Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Narin kızımızın hakkını bu devlet korur ve hesabını sorar. Suçluluk ispat edilinceye kadar, karar kesinleşinceye kadar masumiyet karinesi vardır. Cinayeti kimler işlemişse yargı bundan hesap soracak. 26 Aralık'a kadar mahkeme heyetinin istediği ek deliller de var. Gelecek olan ek raporlarla birlikte mahkeme heyeti güncelleme yapacaktır."

KAYYUM ATANMASI VE YSK TARTIŞMALARI

Esenyurt, Mardin, Halfeti ve Batman belediyelerine kayyum atanması ile ilgili tepkilere yanıt veren Tunç, "Yüksek Seçim Kurulu adaylığı kabul ederken devam eden bir soruşturma varsa, YSK sabıka kaydına bakar. YSK'nin adaylığı reddetme gibi bir yetkisi yok" dedi.

Tunç, şunları söyledi:

"Tüm bu yerel yöneticilerle ilgili uygulamanın nasıl yapılacağı hukuk sistemimizde belli. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir, suç varsa soruşturur. Yerel yöneticiler, belediye başkanları milletten aldıkları yetkiyi millete hizmet olarak kullanmak zorundalar. Onları millet hizmet etsin diye seçiyor.

Özellikle gerek belediye başkanları seçilmeden önce başlayan soruşturmalar var. Belediye başkanı seçildikten sonra da açılan soruşturmalar var. Kesinleşmiş bir hükümlük olduğunda başkanlık düşer, Meclis seçer. Burada kesinleşen bir yargı yok. Geçici olarak görevden uzaklaştırmadır ve yerine geçici görevlendirmedir."

YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU

Bir gazetecinin bu sabah aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu ünlü isimlere yönelik yasa dışı bahis operasyonu hakkında sorduğu soruya yanıt veren Tunç, "Burada yargının başlatmış olduğu bir soruşturma var. Gerçekleşen gözaltılar var. Suç varsa ortada elbette gereği yapılır" diye konuştu.

AKIN GÜRLEK'İN EŞİNİN SPK'YE ATANMASI

Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle son dönemde Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına yönelik soruşturmayı yürüten Başsavcı Akın Gürlek'in eşi Elif Gülşah Gürlek'in Sermaye Piyasası Kurulu'na atanması ile ilgili de "Burada Cumhurbaşkanımızın yetkisi. SPK'ye nasıl atanacağı belli. Farklı şekilde yorumlamak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU

Tunç, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok geniş kesimlerin görüşlerini aldık. Tüm bu görüşleri alarak yeni yargı reformu strateji belgemizin de çalışmalarını tamamladık, tamamlamak üzereyiz. Dün kabineye de bu konuda bir sunum gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanım ve kabine üyelerimiz de yargı reformunun taslağı ile ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Yine Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarıyla son çalışmalarımızı da gerçekleştirerek belgemizi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacak. Orada da yine ara buluşunu daha da eskin hale getirmenin yolunu arayan düzenlemelere de yer verdik."