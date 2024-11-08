Narin Güran cinayeti: İlk duruşma ikinci gününde devam edecek

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması ikincü gününde devam edecek.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününde, tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran Sanıklar, geniş güvenlik önlemi arasında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

İLK DURUŞMADA NELER YAŞANDI?

Narin Güran cinayeti davası dün (7 Kasım Perşembe) Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

"İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar ilk defa hakim karşına çıktılar.

Duruşmada itirafçı Nevzat Bahtiyar hariç, Güranlar jandarma ve savcılık sorgulamasında işkenceye maruz kaldıklarını ileri sürdüler.

Nevzat Bahtiyar duruşmada Salim Güran’ı suçladı. Ancak Salim Güran, "Narin’i öldüren kim?" sorusuna "kim gömdüyse o öldürmüştür" şeklinde yanıt verdi. Yüksel ve Enes Güran da, Bahtiyar’ın şüpheli olduğunu savundular. İlk duruşmada cinayeti hiçbir sanık itiraf etmedi.

HTS (Arama trafiği kayıtları); Nevzat Bahtiyar, Salim, Yüksel ve Enes Güran’ın olay günü birlikte aynı yerde, Arif Güran’ın evinde olduklarına işaret ediyor.

4 sanığın dün başlayan yargılama sürecinin ilk günü gece yarısından sonra sona erdi. tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak götürülmüştü.