Narin Güran cinayeti: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, Güran'ın cesedini amca Salim Güran'dan alıp dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın evinde arama yapıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Güran'ın cesedi, dere kenarında konulmuş, üzeri ağaç dalları ve taşlarla kapatılmıştı.

Soruşturmada gözaltına alınan Narin Güran'ın amcası Salim Güran'ın çalışanı Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedini dere kenarına kendinin sakladığını söylemişti.

Salim Güran'ın Narin'in cesedini kendisine verdiğini belirten Bahtiyar, ifadesinde şunları söylemişti:

"Salim Güran bana eliyle göstermek suretiyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı vaziyette ve hareketsiz vaziyette yatan bir insanın olduğunu gördüm. Salim Güran bana ‘İyi düşün, sana 200 bin lira veririm’ dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Salim Güran ile ayrılmadan önce Eğertutmaz Deresi’ni işaret etti ve ‘Oraya götür’ dedi. Derenin yanındaki stabilize yolan aşağı doğru inerek uygun bir yer baktım, aracımı derenin kenarında durdurdum. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki, çuval birisi tarafından bulunur, diye düşünerek üzerine bir taş koydum. Büyüklüğü 15-20 kilogram civarındaydı. Yanında da birer taş vardı. Üzerine çalı koymadım. Çünkü üzeri kapanmıştı. Daha sonra buradan çıkarak aracıma bindim."