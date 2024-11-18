Narin Güran cinayeti: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin bilinmezlikler devam ediyor.

Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar açıklamalarda bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre; İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin bir WhatsApp grubu üzerinden konuştuklarını iddia etti; ayrıca, amca Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı tehdit etmiş olabileceğini söyledi.

A Haber'e konuşan İbrahim Bahtiyar, Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce yaşananları ve sonrasındaki sürece ilişkin o açıklamalarda bulundu.

İbrahim Bahtiyar'ın yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

"NEDEN GÖZÜ MOSMOR?"

"Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde sarılık vardı. Yüz siması değişmişti. Zaten bunu da dile getirdim. Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde Enes Güran’ın (tutuklu ağabey) yüzünü gördüm. 'Bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş?' diye düşündüm. Baran’a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyordu ama gözlerinde hiçbir şey yoktu. 'Neden gözü mosmor?' diye sordum.

"WHATSAPP’TA KONUŞUYORLARDI"

Bir toplantı yapıyorlardı, aralarına giremedim. Yalnızca onların ailesi vardı. Ali Rıza Güran da içindeydi. Ömer Güran vardı, 17-18 yaşındaki gençlerdi. Ali Rıza Güran’ın çocuklarıydı. Yanlış olmasın telefonları da kaldırmışlardı, ellerinde yoktu. Aralarında yabancı kimse yoktu. Onların WhatsApp grubu da vardı. WhatsApp’ta konuşuyorlardı. Ben Baran’ın telefonunda gördüm ama ne konuştuklarını bilmiyorum.

"HER ŞEY ORTADA. SUÇU KABULLENSİN"

Ali Rıza Güran ile şahsen konuşmadım. Ama şunu duydum: 'Narin’i Nevzat öldürmüş, belli. Her şey ortada. Suçu kabullensin, çocuklar yine köyüne, evlerine girsin. Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız.'

"NİYE BİZİ KÖYE ÇAĞIRIYORSUNUZ?"

Bu sözleri Hasan Kaya’ya söylemişti. Demiş ki: 'Zaten Nevzat öldürmüş, kabullensin, çocuklar cezaevinden çıksınlar. Olayı üstlensin, bizimkiler çıksın.' Ben de dedim ki, 'Eğer babam öldürmüşse, niye bizi köye çağırıyorsunuz? Çocuğun katilini neden köyde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz? Neden ev veriyorsunuz?'

"TEHDİT ETMİŞ OLABİLİR"

Tehdit falan yapmış olabilir. Salim'den bunu beklerim. Çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor.

30-40 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Zayıf noktası da çocukları olduğu için onu tehdit etmiş olabilir."