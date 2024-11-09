Narin Güran cinayeti | Mahkemede Adli Tıp Raporu okundu: Narin'in cesedinin bazı kısımları karada kalmış

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı. Güran ailesinin tanık ve yakınları, adliyeye toplu şekilde alındı. Güran ailesinden 9 kişi, tanık olarak dinlenecek.

Diğer yandan ailenin talebi üzerine, olay günü bölgeyi gören ve Arif Güran'ın evinin karşısındaki Dara 2 Askeri Üs Bölgesi'nin güvenlik kameraları, mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. Hazırlanan görüntüler, bugünkü duruşmada izlenecek.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

Davada önceki gün tutuklu 4 sanık ile baba Arif Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eşinin, dün de tanıkların beyanları alınmıştı.

DURUŞMADAN |

13.25 | Duruşmaya bir saat ara verildi.

13.00 | Nevzat Bahtihar’ın Narin’in cansız bedenini bıraktığı yeri gösterdiği görüntüler ekrana yansıtıldı.

12.54 | Nahit Eren, Adli Tıp Raporu'nu okuyor

Nahit Eren: "Babayı dün üzdüysem özür dilerim tekrardan. Sayın Başkan, Nevzat'ın yer göstermesi sırasındaki kaydı ekrana yansıtmanızı rica edeceğim. Üzülerek söylüyorum, vücut üzerindeki lavralar, canlılar İstanbul Asli Tıp’a gitti. Raporu okuyorum; 'Bu haliyle cesedin bazı kısımlarının karada kaldığı değerlendirilmektedir.'"

Nahit Eren: Su içinde olan ceset nasıl olur da karasal larvalar taşır? Eren, Nevzat Bahtiyar’a döndü ve sordu: "Bu raporu anladın mı?"

Nevzat Bahtiyar: "Anlamadım."

Nahit Eren: "Adli Tıp Kurumu dedi ki; bulunduktan 19 gün önce öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar? Böceklerden, lavralardan, Narin’in bedeninde bunlardan çok vardı ve buradan tarih çıkarıyorlar. Şimdi rapor diyor ki; bu naaş tamamen suyun içerisinde, bu böcekler yaşamaz. O yüzden sana bir kez daha soruyorum, Nevzat Bahtiyar, sen daha önce başka yere gömdün mü?"

Nevzat Bahtiyar: "Kesinlikle hayır."

Mahkeme Başkanı: "Çuvalın tamamı su altına girdi mi, taş ıslandı mı?"

Nevzat Bahtiyar: "Taş hepsi ıslanmadı, ben de çok hatırlamıyorum."

Nahit Eren: "Sen arama faaliyetlerinden dolayı DSİ suyunun oraya yönlendirildiğini biliyorsun değil mi?"

Nevzat Bahtiyar: "Evet."

12.21 | Diyarbakır Barosu eski başkanı Nahit Eren'in talebi üzerine, dün tanık olmak istemediğini belirtip ve cezaevine geri götürülen 15 yaşındaki Ramazan Atasoy’un, Salim Güran ile gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinin Kürtçe olarak kaydedilen diyaloğu dinletilecek.

12.10 | Dara-2 kamera kaydı izletilecek

Mahkeme başkanı: "Arif bey, ısrarla üzerinde durduğunuz videolar Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından izlenmiş ve bir husus olmadığı için es geçilmişti."

Arif Güran: "Dara-2 mi?"

Mahkeme başkanı: "Evet. Dediğiniz bu değilse, başka kamera varsa onu da alırız."

11.55 | Arif Güran duruşma salonuna geldi

Dün (8 Kasım) duruşma sırasında rahatsızlanarak ambulansla Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan baba Arif Güran, tedavisinin ardından duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

11.40 | Tanıkların ifadeleri sona erdi.

10.30 | Davanın 3. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı

Cahit isimli bir tanık, Nevzat Bahtiyar ve Arif Güran arasındaki araba tartışmasını anlattı. Devamla Rubbettin Kaya, Halil Güran, Süleyman Kaya ve Muhammet Yakut isimli tanıklar dinlendi.