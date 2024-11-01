Narin Güran cinayeti: Salim Güran’ın dere yatağındaki görüntüsü dava dosyasında

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran’ın kaybolduğu günün gecesinde, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi’ne geldiği tespit edildi.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti ilişkin dava dosyasında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, tutuklu amca Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos gününün gecesi saat 22.35’te cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi’ne geldiği tespit edildi.

HTS KAYITLARINDA TESPİT EDİLDİ

Dava dosyasındaki bilirkişi ve HTS analiz raporu kapsamında olay günü, bir aracın saat 22.35 sıralarında cesedin bulunduğu yere doğru hareket halinde olduğu, saat 22.48'de cesedin bulunduğu alanda durduğu, saat 22.55 sıralarında ise dönüşe geçtiği tespit edildi. Yapılan incelemede, cesedin bulunduğu yere gelen kişinin Salim Güran olduğu belirtildi.

SANIKLAR 7 KASIM'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 Kasım günü Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.