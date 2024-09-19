Narin Güran cinayeti: Soruşturmada son durum ne?

Diyarbakır'da 'kaybolduktan' 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma, aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ile derinleşmeye devam ediyor.

Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 'kaybolan' 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 'kaybolan' Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıkladı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

PARA KARŞILIĞINDA CESEDİ DEREYE BIRAKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden Nevzat Bahtiyar (48) jandarmadaki ifadesinde amca Salim Güran'ın kendisinden, Narin'in cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü.

Çıkarıldığı sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" şeklinde kendisini tehdit ettiğini iddia eden Bahtiyar, "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10 Eylül'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mahallede imamlık yaptığı öğrenilen bir şüpheli de 11 Eylül'de jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

ANNE, AĞABEY VE 2 AMCA DAHA TUTUKLANDI

22 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye getirildi, savcılıktaki sorgularının ardından anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

"DAHA ÖLMEMİŞ"

Başsavcılık tarafından devam eden soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve yeniden gözaltına alınan Salim Güran'ın işçisi 15 yaşındaki R.A. isimli çocuk tutuklandı.

Savcılıktaki ifadesinde Salim Güran ile yaptığı telefon görüşmesinde "Tamam henüz bende değil/tamam daha ölmemiş" konuşması sorulan R.A, "Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" yanıtını verdi. "Salim Güran ile sizin ifadeniz arasındaki çelişkiye ilişkin beyanınız nedir?" sorulması üzerine R.A, "Bu çelişkiye ilişkin söyleyecek bir şeyim yoktur" dedi.

SALİM GÜRAN İDDİLARI REDDETTİ

Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Güran, cezaevine götürüldü. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

ANNENİN AĞIZ VE DİŞ ÖLÇÜLERİ ALINDI

Cinayette sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan İ.K. ve Ş.K. isimli Narin'in kuzenleri serbest bırakıldı.

Tutuklanan anne Yüksel Güran'ın ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler alındı. Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık iziyle anneden alınan örneklerin uyuşup uyuşmadığı tespit edilecek.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeler sürerken ilk tespitlere göre Narin'ın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Adli Tıp Kurumu'nun raporu tamamladıktan sonra adli makamlara iletilecek.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Yenge Hediye Güran, sevk edildiği hakimlikçe "kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunanların sayısı 12'ye çıktı. Aile çevresinde derinleşen soruşturmada çelişkili ifadeler sürerken Narin'n kim tarafından öldürüldüğü ise henüz bilinmiyor.

Tutuklu olan amca Salim Güran'ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Öte yandan Devran Güran'ın ailenin diğer 6 üyesi gibi olay gününe ait Whatsapp yazışmaları ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Diğer günlere ait mesajları silmeyen Devran Güran, bunu neden yaptığını da açıklayamadı.

İMAM HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Narin Güran'ın yaşadığı Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi camisi imamı R. K. ile ilgili sosyal medyada ve basında yer alan iddialara ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığınca soruşturma açıldı. İmamın ise yıllık izinde olduğu belirtildi.

CİNAYETLE İLGİLİ MANİPÜLASYONLAR

Dosyadaki JASAT tutanağına göre, manipülasyon amaçlı yapılan yapılan eylemler:

• Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarma personeli bu kısma yönlendirilmeye çalışıldı.

• Narin kaybolduktan iki gün sonra köyde yangın çıkarıldı.

• Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı.

• İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde ihbarda bulunuldu.

• Yanlış ifadelerle güvenlik birimleri yanlış yönlendirildi.

• Jandarma personeli Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı.