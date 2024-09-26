Narin Güran cinayeti: Soruşturmada yeni bulgular elde edildi

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in birinci derece yakınlarının da bulunduğu çok sayıda isim tutuklu yargılanırken dikkat çeken ayrıntılar da kamuoyuna yanısmaya devam ediyor.

Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre, Savcılık kararı ile çok sayıda kişiye yönelik teknik takip kararı alındı. Teknik takibin yanı sıra ortam dinlemesi de yapıldı. Güran ailesinin, ortam dinlemesine karşı müziğin sesini açarak önlem almaya çalıştıkları öğrenildi.

NARİN KAYBOLDUKTAN SONRA MESAJLAR SİLİNDİ

Edinilen bilgilere, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi.

Aile üyeleri, anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonları ise değiştirdi.

Anne Yüksel Güran

ORTAM DİNLEMESİNE KARŞI MÜZİKLİ ÖNLEM

Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi.

Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda. Toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi ile dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı.

HALI, KANEPE ÖRTÜLERİ VE YOLLUKLAR YIKANMIŞ

Güran ailesi üyelerinin, Muhtar Salim Güran’ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi.

Narin’in yaşadığı evde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.

Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin yaşadığı evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları ve ortada bulunan birçok örtüyü de temizledikleri tespit edildi.

Anne Yüksel Güran'ın, evde bulunan çamaşır makinasına kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinasının arızalandığı bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran’ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi.

Özelikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve iddiaya göre Narin’in katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor.

Bütün aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran’ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları yine Salim Güran’ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi.

SAATLERCE GÖRÜŞME YAPTI

Narin’in saat 15.15’te, eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Narin’in cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran’ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleri ile telefon görüşmeleri yaptığı kaydedildi.

Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. İddiaya göre amca Güran’ın, söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldı.