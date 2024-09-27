Narin Güran cinayeti soruşturması: İki kişi daha tespit edildi

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, cesedin dere yatağında gömüldüğü saatlerde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olay yerinde olmadığı, sinyal baz bilgileri kayıtlarına göre 2 kişinin daha olay yerinde oldukları tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 savcı ve 1 başsavcıvekili tarafından yürütülen soruşturmada, Narin'in cesedini dereye gizleyen Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti. Bu görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti.

OLAY YERİNDE 2 KİŞİ DAHA TESPİT EDİLDİ

Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.

Görüntülerdeki detaylarda, bir ayrıntının daha ortaya çıktığı belirlendi. Olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.

Bu kişilerin Güran ailesinden mi yoksa Nevzat’ın yakınları olup olmadığı bilinmezken, görüntüler bir bütün olarak harici hard diske aktarıldı ve TÜBİTAK’a gönderildi.

Burada oluşturulacak 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar'ın dere yatağındaki olduğu saatte kendisine yakın noktada yer alan iki kişinin de açık kimlik bilgileri tespit edilecek.

Bu kişilerin cinayetle bir bağı olup olmadığı veya cesedin gömülmesine yardımcı olup olmadıkları, ya da ceset gizlenirken çevrede gözcülük yapıp yapmadıkları çözümü yapılacak olan görüntülerin ardından netlik kazanacak.