Narin Güran cinayeti: Valilik, jandarmanın 'üfürükçüye gittiği' iddiasını yalanladı

Diyarbakır Valiliği, 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları sırasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin "üfürükçü" tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtilerek konuyla ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır."

NE OLMUŞTU?

DW Türkçe'nin iddiasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlilerinin Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini tespit etmek için "üfürükçüye" gitti.

2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

İddiaya göre dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisi olayı şu ifadelerle anlattı: "Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım."