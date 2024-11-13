Narin Güran cinayeti: Valilikten 'üfürükçü' iddialarına ilişkin yeni açıklama

Diyarbakır Valiliği, "Valilik yalanlamıştı, görüntüler ortaya çıktı, Narin'i üfürükçü ile aramışlar" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli basın yayın organlarında konuya ilişkin yer alan haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur. Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."

ÜFÜRÜKÇÜYE HİÇ GİDİLMEDİ DENMİŞTİ

Valilik'ten yapılan önceki açıklamada, "Jandarma Narin Güran'ı bulmak için muhtarı alıp üfürükçüye gitmiş" şeklinde haberlere ilişkin "İcra edilen aramalar esnasında iddia edildiği gibi jandarma personelinin 'üfürükçü' tabir edilen şahıs veya şahıslarla herhangi bir görüşmesi söz konusu değildir. Yapılan asılsız ve maksatlı haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" denilmişti.