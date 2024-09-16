Narin Güran cinayeti: Yenge Hediye Güran adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın yengesi adliyeye sevk edildi.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra cansız bedeni 8 Eylül günü Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sürdürülen soruşturma kapsamında “Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin’in amcası Fuat Güran’ın eşi de, cuma günü gözaltına alındı.

Dün istenilen ek gözaltı süresinin bu akşam saatlerinde dolması üzerine yenge, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan gözaltına alınan ve Narin’in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ile Ş.K’nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

SORUŞTURMA

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Narin'in yakınları olduğu öğrenilen İ.K. ve Ş.K. gözaltına alınmıştı.