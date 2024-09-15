Narin Güran cinayeti: Yengenin gözaltı süresi uzatıldı

Diyarbakır'da kayboluşundan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi kenarında bir çuval içinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruşturma, aile üyelerinin etrafında derinleşmeye devam ediyor.

Ailenin 19 gün süren arama çalışmalarını yanlış yönlendirdiği mahkeme kayıtlarına da girerken, Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta evinin yoluna girerken son görüldüğü saat 15:15'ten sonra söz konusu eve iki kez girdiği belirtilen yengesi Hediye Güran'ın gözaltı süresi pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Hediye Güran, 21 Ağustos günü aynı saatlerde bir başka kentten Tavşantepe'ye traktörle dönen, WhatsApp kayıtlarını sildiği ortaya çıkan ve "suç delillerini yok etmek" gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran'ın eşi. HTS kayıtlarında, Hediye Güran'ın, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin Güran'ın yaşadığı eve iki kez gidip geldiği anlaşıldı.

Halk TV muhabiri Ferit Demir, Hediye Güran'ın gözaltı süresinin uzatıldığını şu ifadelerle duyurdu:

"Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ferit Demir, "Narin soruşturmasında dün gözaltına alınan amca Salim Güran'ın tutuklu kardeşi Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı. Hediye Güran, Narin saat 15.15'te eve gittikten dakikalar sonra onların evine kısa aralıklarla 2 kez gidip geldiği tespit edilmiş. Hediye Güran o evde şahit olduklarını anlatırsa bütün gerçekler gün yüzüne çıkar..."